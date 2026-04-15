10eLotto vinti 23.750 euro a Mirabella Eclano

Un'estrazione del 10eLotto ha portato una vincita di 23.750 euro a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino. Presso un esercizio commerciale di via Nazionale sono stati realizzati tre ambi e un terno. La vincita è stata registrata presso il punto vendita locale e riguarda i numeri giocati dai clienti nella sessione più recente. La notizia si aggiunge alle vincite registrate nella regione nelle ultime settimane.

Il Lotto premia l'Irpinia. Tre ambi e un terno sono stati realizzati presso l’esercizio in Via Nazionale a Mirabella Eclano. Il vincitore si porta a casa un premio da 23.750 euro.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate 10eLotto, vinti 100mila euro nel SannioL’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 30,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 562 milioni da inizio anno. Leggi anche: 10eLotto, doppietta a Latina: vinti 37mila euro