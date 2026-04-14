Zeudi Di Palma il fandom e i 100mila euro in beneficenza | quello che abbiamo saputo sulle raccolte fondi
Recentemente si è parlato di una somma vicina ai 100mila euro raccolta dal gruppo di fan di Zeudi Di Palma. Le donazioni sono state fatte attraverso diverse iniziative, e il totale è stato comunicato dai sostenitori. Sono state verificate le fonti di alcune delle donazioni, ma non ci sono ancora dettagli ufficiali sulla destinazione finale dei fondi. La questione riguarda principalmente il coinvolgimento del pubblico e la trasparenza delle raccolte.
Abbiamo verificato una a una le donazioni pari a circa 100mila euro totali che le Zeudiners, il fandom di Zeudi Di Palma, sostengono di avere destinato in beneficenza. Tra Gaza e l’Italia, ecco cosa abbiamo scoperto.🔗 Leggi su Fanpage.it
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