Zelesky promette l' oleodotto Droujba sarà in funzione entro fine aprile

Il leader di un paese ha dichiarato che l’oleodotto Droujba, che trasporta petrolio russo verso l’Ungheria, sarà riparato e in funzione entro la fine di aprile. La promessa riguarda la riparazione dell’infrastruttura, che è fondamentale per il flusso di carburante verso il paese europeo. La data stabilita rappresenta un impegno ufficiale per ripristinare il servizio entro il termine stabilito.

" Abiamo promesso che una riparazione dell'oleodotto di Droujba che rifornisce petrolio russo all'Ungheria, sarà possibile entro la fine di aprile". Lo ha detto in conferenza stampa a Berlino Volodymyr Zelensky. "Non sarà riparato del tutto, ma faremo in modo che sia in funzione", ha spiegato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Zelesky promette, l'oleodotto Droujba sarà in funzione entro fine aprile Leggi anche: Pnrr: Foti, 'entro fine aprile-metà maggio liquidazione nona rata' Centro per l’impiego, lavori verso la conclusione: pronto entro fine aprileI lavori per la riqualificazione dell’ex banca di corso Stati Uniti, destinata a ospitare il futuro centro per l’impiego, sono ormai in fase di...