Zaccagni piace al Marsiglia ma spunta una pista in Serie A

Mattia Zaccagni, attualmente giocatore della Lazio, è al centro di diverse trattative di mercato. Il club francese del Marsiglia ha mostrato interesse per l’esterno offensivo, mentre un club di Serie A sta valutando un possibile acquisto. La situazione riguarda la prossima finestra di trasferimenti e coinvolge varie negoziazioni tra le parti interessate. Al momento, non sono stati annunciati accordi ufficiali o dettagli specifici sulle trattative.

Mattia Zaccagni potrebbe cambiare maglia in vista della prossima stagione con l’esterno offensivo della Lazio che sarebbe finito nel mirino del Marsiglia, ma anche di una squadra italiana. Zaccagni potrebbe cambiare maglia in estate (Ansa Foto) – calciomercato.it L’esterno offensivo della Lazio potrebbe salutare i biancocelesti alla fine del campionato in corso per tentare una nuova avventura e, secondo a quanto affermato da Sport.fr, sarebbe nel mirino del Marsiglia. Il club francese sarebbe pronto a fare un tentativo per l’ex giocatore del Verona per il quale il club di Lotito chiede circa 15 milioni di euro. Un affare non semplice per un calciatore che a breve compirà 31 anni.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Zaccagni piace al Marsiglia, ma spunta una pista in Serie A Zaccagni-Lazio, ora l’addio è possibile: Napoli e Marsiglia interessate | CMLa permanenza di Mattia Zaccagni alla Lazio non appare per nulla scontata: le ultimissime sul futuro del giocatore. Leggi anche: Roma, esplosione al parco degli Acquedotti: due morti. Spunta la pista anarchica. «Stavano costruendo una bomba» Argomenti più discussi: DALLA FRANCIA - Napoli e Marsiglia interessati a Zaccagni, la Lazio fissa il prezzo, le ultime; Zaccagni Marsiglia, la compagine francese è sulle tracce del capitano biancoceleste! Le ultime; Marsiglia, occhi su Mattia Zaccagni. Lazio, conferenza Sarri: “Ct Nazionale Sto facendo una cosa che mi piace. Positivo su Zaccagni, Maldini…” (AUDIO) - facebook.com facebook