Per la partita tra Lazio e Fiorentina, l’allenatore ha deciso di schierare titolare Zaccagni, anche se l’attaccante non è al massimo della forma. La formazione ufficiale è stata annunciata poco prima del calcio d’inizio, con alcune variazioni rispetto all’ultima gara. La decisione di affidarsi a Zaccagni, non completamente ristabilito, fa parte delle scelte tecniche effettuate dall’allenatore.

"> Le Scelte di Maurizio Sarri per Lazio-Fiorentina. Il 15 marzo 2026, Maurizio Sarri, allenatore della SS Lazio, si prepara per un importante match di Serie A contro la Fiorentina. La partita avrà luogo allo Stadio Artemio Franchi alle 19:45 ora locale. Sarri ha sorpreso molti annunciando che Mattia Zaccagni, nonostante non sia al 100%, partirà titolare, mentre Patric occuperà un inusuale ruolo a centrocampo. Gli allenatori di calcio spesso devono fare delle scelte difficili, e Sarri non è un’eccezione. A poche ore dall’inizio della gara, ha riferito a DAZN Italia: “Zaccagni non è al massimo della forma, ma introdurlo nella ripresa avrebbe complicato la gestione delle sostituzioni, quindi abbiamo deciso di farlo partire titolare.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Zaccagni non al 100%, ma la Lazio sceglie di schierarlo titolare.

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