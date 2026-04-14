Youth Dialogue a Reggio Calabria si apre il tavolo permanente | ecco come partecipare

A Reggio Calabria è stato inaugurato un tavolo permanente dedicato al dialogo con i giovani. L’iniziativa fa parte di un progetto del Comune volto a coinvolgere le nuove generazioni nelle politiche di partecipazione e empowerment. L’obiettivo è creare un percorso continuo di ascolto e confronto, consentendo ai giovani di contribuire attivamente alla definizione di proposte e iniziative sul territorio. La partecipazione è aperta a chi desidera prendere parte al processo di co-progettazione.

Il Comune di Reggio Calabria, nell’ambito delle politiche di partecipazione giovanile e del processo di Youth Empowerment, intende promuovere un percorso strutturato di ascolto, confronto e co-progettazione con le giovani generazioni del territorio. L’obiettivo è rendere i giovani coprotagonisti.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Lioni/Grotta, si apre il tavolo di crisi permanenteTempo di lettura: 2 minutiL’incontro di oggi nella Sala consiliare “Sandro Pertini” di Grottaminarda, solo un primo step di una serie di azioni che... Museo del mare, pubblicato l'avviso per partecipare al tavolo tecnico permanenteCon una manifestazione d'interesse volta a enti e associazioni, il Comune avvia la costituzione dell'organismo a titolo gratuito che definirà i...