William e il caso in Gran Bretagna milioni incassati da un carcere inutilizzato

Il Principe di Galles avrebbe ricevuto circa 2,5 milioni di sterline di fondi pubblici destinati all’affitto di un carcere che rimane inutilizzato da quasi due anni. La cifra, secondo fonti ufficiali, sarebbe stata erogata come pagamento per l’affitto di questa struttura dismessa. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media locali, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli sui motivi di questa disposizione o sulla gestione delle risorse pubbliche coinvolte.

(Adnkronos) – Il Principe di Galles William avrebbe ricevuto 2,5 milioni di sterline di denaro pubblico per l'affitto di un carcere inutilizzato da quasi due anni. A riportare la notizia in Gran Bretagna è il Sunday Times. William infatti è anche Duca di Cornovaglia e, in quanto tale, sovrintende a numerose proprietà che gli fruttano.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Bufera sulla monarchia britannica: il Principe William nel mirino per i milioni incassati dal carcere vuoto di DartmoorUn’inchiesta giornalistica ha riacceso le polemiche attorno alla famiglia reale britannica, mettendo sotto esame la gestione dei patrimoni privati... Gran Bretagna, William e Kate servono dolci ai clienti in un mercatoIl principe William e la principessa del Galles Kate hanno offerto gelati e dolci ai clienti del Borough Market giovedì, dando inizio a una serie di...