A Bergamo e in provincia si registrano ancora piogge sparse, mentre l’anticiclone continua a mantenere condizioni di stabilità sull’Italia. Le previsioni indicano che il maltempo persistente interesserà la zona anche nelle prossime ore e nei giorni successivi. Andrea Bosoni, del Centro meteo lombardo, fornisce aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche attuali e sul proseguimento delle precipitazioni nella regione.

Prosegue il dominio dell’anticiclone che prolunga le condizioni di stabilità sull’Italia. Andrea Bosoni del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica Il vortice depressionario in azione sul Tirreno responsabile di questa breve fase di tempo instabile tende lentamente tra martedì e mercoledì a colmarsi spostandosi verso il Mediterraneo centrale collocandosi tra Sicilia e Libia. A seguire un promontorio di alta pressione di matrice oceanica garantirà tempo più stabile sulla nostra regione fino alle porte del week-end con temperature in media stagionale.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Piogge sparse su Apuan con nuvolosità persistente: previsioni meteo per il giovedìGiovedì 5 febbraio 2026, la provincia apuana sarà colpita da un tempo nuvoloso e umido, con piogge sparse che si diffonderanno gradualmente nel...

Argomenti più discussi: Meteo - Vortice afro mediterraneo attivo fino a metà settimana, altra pioggia e temporali in arrivo con venti tesi; Vortice ancora attivo a Bergamo: piogge sparse su tutta la provincia; Meteo, domenica in arrivo pioggia e freddo: ecco le zone a rischio; Medio Oriente, Trump annuncia un blocco navale a Hormuz. I Pasdaran minacciano: 'Sarà un vortice mortale'.

Vortice in movimento verso l’isola: peggioramento dal pomeriggio di domani con temporali anche intensi - facebook.com facebook

“Fermiamo il vortice del dolore, della sofferenza e della devastazione, diciamo il nostro “no” alla guerra, non abituiamoci all’orrore” dice il Card. #Zuppi - Oggi saremo riuniti in preghiera a San Pietro con #Papa Leone per pregare per la #pace #vegliadipreghie x.com