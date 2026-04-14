Volontari essenziali per la sanità regionale

Da ilrestodelcarlino.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assemblea di bilancio di Anpas Emilia-Romagna si è svolta con una vasta partecipazione di volontari, che hanno preso parte anche alla Conferenza di organizzazione, considerata un momento chiave di confronto tra le Pubbliche Assistenze della regione. L’evento ha visto coinvolti numerosi rappresentanti delle associazioni, riuniti per discutere delle attività e delle sfide del settore. La partecipazione testimonia il ruolo centrale dei volontari nella sanità regionale.

Grande partecipazione all’annuale Assemblea di bilancio di Anpas Emilia-Romagna, affiancata anche quest’anno dalla Conferenza di organizzazione, momento centrale di confronto tra le Pubbliche Assistenze del territorio regionale. L’appuntamento si è svolto al Cir Food District di Reggio, che ha fatto da cornice ai lavori della giornata con delegati e rappresentanti provenienti da tutto il territorio emiliano e romagnolo. L’assemblea si è aperta con la relazione del presidente regionale Iacopo Fiorentini, presidente della Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto con la presentazione del bilancio consuntivo 2025 e preventivo 2026, oltre al bilancio sociale, strumenti fondamentali per fotografare l’impegno e l’impatto del movimento Anpas sul territorio, confronto per una visione futura sul volontariato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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