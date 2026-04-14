Volontari essenziali per la sanità regionale

L’assemblea di bilancio di Anpas Emilia-Romagna si è svolta con una vasta partecipazione di volontari, che hanno preso parte anche alla Conferenza di organizzazione, considerata un momento chiave di confronto tra le Pubbliche Assistenze della regione. L’evento ha visto coinvolti numerosi rappresentanti delle associazioni, riuniti per discutere delle attività e delle sfide del settore. La partecipazione testimonia il ruolo centrale dei volontari nella sanità regionale.

Grande partecipazione all’annuale Assemblea di bilancio di Anpas Emilia-Romagna, affiancata anche quest’anno dalla Conferenza di organizzazione, momento centrale di confronto tra le Pubbliche Assistenze del territorio regionale. L’appuntamento si è svolto al Cir Food District di Reggio, che ha fatto da cornice ai lavori della giornata con delegati e rappresentanti provenienti da tutto il territorio emiliano e romagnolo. L’assemblea si è aperta con la relazione del presidente regionale Iacopo Fiorentini, presidente della Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto con la presentazione del bilancio consuntivo 2025 e preventivo 2026, oltre al bilancio sociale, strumenti fondamentali per fotografare l’impegno e l’impatto del movimento Anpas sul territorio, confronto per una visione futura sul volontariato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Volontari essenziali per la sanità regionale" Calabria: Sanità Jonica a Rischio, Centralizzazione e Perdita di Servizi Essenziali negli Ospedali Locali.Jonio in Declino: La Sanità Calabrese tra Centralizzazione e Rischio di Desertificazione L’allarme lanciato sulla sanità jonica calabrese apre uno... Sciopero generale lunedì 9 marzo 2026, i settori a rischio dalla scuola alla sanità: garantiti i servizi essenzialiProclamato dai sindacati Usb, Usi, Clap, Cub, Slai Cobas, Flc Cgil e Filcam Cgil, riguarderà tutti i comparti del pubblico e del privato tranne i... Moments with Mary Episode 18 | December 4th 2025 | Mark Linde Argomenti più discussi: Volontari essenziali per la sanità regionale; VOLONTARI PER LA VISITA DI PAPA LEONE; Volontari Fiemme Team, il ringraziamento della Provincia; Zancanella confermato presidente Anteas del Trentino. 25 i volontari nei servizi di accompagnamento. BUONA PASQUA 2026 a chi veglierà mentre noi festeggeremo. Alle forze dell’ordine, vigili del fuoco, personale medico sanitario, volontari, lavoratori dei servizi essenziali, ai cargiver. Grazie di esserci sempre. facebook Hercules (Ercole) è il nome del Corso dei 393 Volontari in Ferma Iniziale (VFI) attualmente presenti presso la Scuola Sottufficiali di Taranto. Il Motto del Corso è “Fortitudo et Honor” (Forza e Onore). Hanno scelto di chiamarsi Hercules perché rappresenta la for x.com