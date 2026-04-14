Vlahovic-Milan parla l’AD della Juve Comolli | ‘Chiacchierate in corso ma ecco quando si decide

L’amministratore delegato della Juventus ha confermato che ci sono discussioni in corso riguardo a un possibile trasferimento dell’attaccante serbo, il quale ha il contratto in scadenza quest’anno. La trattativa riguarda il possibile passaggio al Milan, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sulle tempistiche o sugli accordi definitivi. La decisione finale verrà presa in prossimità della scadenza del contratto.