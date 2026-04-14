Vlahovic-Milan parla l’AD della Juve Comolli | ‘Chiacchierate in corso ma ecco quando si decide

Da pianetamilan.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’amministratore delegato della Juventus ha confermato che ci sono discussioni in corso riguardo a un possibile trasferimento dell’attaccante serbo, il quale ha il contratto in scadenza quest’anno. La trattativa riguarda il possibile passaggio al Milan, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sulle tempistiche o sugli accordi definitivi. La decisione finale verrà presa in prossimità della scadenza del contratto.

Si è parlato molto, negli ultimi mesi, della possibilità di vedere Dusan Vlahovic al Milan nella sessione estiva di calciomercato. L'attaccante serbo, classe 2000, è infatti in scadenza di contratto con la Juventus e Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, gradirebbe molto riaverlo alle sue dipendenze a Milano dopo averlo allenato già in bianconero. La passata stagione il Milan non ha voluto avanzare offerte su Vlahovic poiché, tra costo di cartellino, stipendio e commissioni, l'affare avrebbe raggiunto dimensioni economiche inaccettabili per i parametri del club meneghino. Ora, però, un bomber come l'ex Fiorentina potenzialmente gratis e con stipendio ridotto solleticherebbe gli appetiti del Diavolo e di Allegri.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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