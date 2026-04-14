Vis il segreto di Jallow | L’aiuto della nonna

La Vis ha ottenuto una vittoria per 3 a 0 contro il Carpi, assicurandosi matematicamente il posto tra le prime dieci della classifica con due turni di anticipo. La squadra, guidata dall’allenatore Stellone, si presenta solida e determinata, confermando la propria crescita e la capacità di competere ai livelli superiori. La vittoria interna rappresenta il secondo risultato positivo consecutivo, rafforzando la posizione in classifica e consolidando il percorso stagionale.

Solida, cinica e vincente. Questa Vis è da playoff. Grazie all’ultimo successo interno per 3 a 0 contro il Carpi gli uomini di Stellone hanno guadagnato, con due giornate d’anticipo, la matematica certezza di essere per la seconda volta consecutiva tra le prime dieci della classe. Questa rosa però, rispetto a quella della scorsa annata, anche contro il Carpi si è dimostrata più esperta e completa. Nonostante le sette assenze di lusso la Vis, negli ultimi dieci minuti di gara, in vantaggio di tre reti ha potuto permettersi di gestire le energie e far rifiatare diversi leader, in vista di una volata al settimo posto che si preannuncia infuocata.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vis, il segreto di Jallow: "L’aiuto della nonna" Leggi anche: La Vis ritrova l’esperienza di Pucciarelli. In attacco ballottaggio tra Jallow e Lari Leggi anche: Vis Pesaro, il dopo Stabile è già cominciato. Lari è tornato tra i ranghi, Jallow in arrivo Occhio alla Notizia. . Passando a Chiaravalle l'Alma Fano alimenta le flebili speranze di promozione diretta. Accelera in direzione play off la Vis, mentre il Fossombrone deve cedere il passo all'Ancona e la Vigor riagguanta l'Atletico Ascoli solo nel finale. Nel b - facebook.com facebook