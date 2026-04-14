Durante la cinquantottesima edizione di Vinitaly a Verona, l’assessore regionale all’Agricoltura ha incontrato una delegazione marchigiana presso lo stand della Cia. La Regione ha annunciato un intervento per sbloccare i fondi destinati alle aziende vinicole, con l’obiettivo di migliorare la liquidità delle imprese del settore. L’incontro si è svolto in un contesto di confronto tra le rappresentanze del settore e le istituzioni locali.

Durante la cinquantottesima edizione di Vinitaly a Verona, l’assessore regionale all’Agricoltura Enrico Rossi ha incontrato presso lo stand della Cia la delegazione marchigiana guidata da Alessandro Taddei. Il vertice ha permesso di definire nuove linee d’azione per il settore agricolo locale, con particolare attenzione alla gestione dei flussi finanziari e alla pianificazione degli interventi strutturali per le aziende vinicole. Soluzioni concrete per la liquidità e la programmazione agricola. Il dialogo tra l’amministrazione regionale e la rappresentanza degli agricoltori ha portato a conferme importanti per la stabilità economica del comparto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vino, sblocca i fondi: la Regione salva la liquidità delle aziende

Agricoltura, via libera al bando Ocm vino da 15 milioni: "Regione al fianco delle aziende"Lo dice l'assessore Luca Sammartino, ricordando che "il sostegno economico è diretto a incentivare la competitività e a migliorare i risparmi...

Ciclovia Foglia: Ancona e Pesaro definiscono il tracciato, la Regione Marche sblocca fondi e via ai lavori.Un passo avanti significativo per la ciclovia del Foglia, un’infrastruttura che collegherà Pesaro e Borgo Santa Maria attraverso un percorso dedicato...