Vinitaly grande accoglienza e cori per Meloni | Grande Giorgia

Al Vinitaly di Verona, la premier è stata accolta con entusiasmo da parte dei presenti. All’ingresso nel salone internazionale dei vini e dei distillati, è stata coinvolta in un brindisi collettivo. I sostenitori presenti hanno intonato cori dedicati, tra cui “Vai Giorgia” e “Grande Giorgia”, mentre la donna politica si spostava tra gli stand. La manifestazione ha visto partecipanti provenienti da diversi settori e rappresentanti di aziende vinicole.

Grande accoglienza per Giorgia Meloni al Vinitaly di Verona. Arrivata al salone internazionale dei vini e dei distillati, la premier è stata coinvolta in un brindisi, mentre i suoi sostenitori l’hanno circondata intonando cori come “Vai Giorgia” e “Grande Giorgia”. Meloni a quel punto ha risposto salutando i presenti, che hanno continuato ad applaudirla. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Vinitaly, grande accoglienza e cori per Meloni: "Grande Giorgia" Gli Alpini gridano Sì alla fine dell'Inno di Mameli (vietato), anche Giorgia Meloni grida Sì Leggi anche: Giorgia Meloni sfiducia pure Santanchè Il grande gelo con Palazzo Chigi Torino, in centinaia al presidio per Gaza: cori contro Giorgia MeloniA Torino il presidio in Piazza Castello contro la pena di morte istituita in Israele, è diventato un corteo in solidarietà con la Palestina.