Vinitaly grande accoglienza e cori per Meloni | Grande Giorgia

Da lapresse.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Vinitaly di Verona, la premier è stata accolta con entusiasmo da parte dei presenti. All’ingresso nel salone internazionale dei vini e dei distillati, è stata coinvolta in un brindisi collettivo. I sostenitori presenti hanno intonato cori dedicati, tra cui “Vai Giorgia” e “Grande Giorgia”, mentre la donna politica si spostava tra gli stand. La manifestazione ha visto partecipanti provenienti da diversi settori e rappresentanti di aziende vinicole.

Grande accoglienza per Giorgia Meloni al Vinitaly di Verona. Arrivata al salone internazionale dei vini e dei distillati, la premier è stata coinvolta in un brindisi, mentre i suoi sostenitori l’hanno circondata intonando cori come “Vai Giorgia” e “Grande Giorgia”. Meloni a quel punto ha risposto salutando i presenti, che hanno continuato ad applaudirla. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

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