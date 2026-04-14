Secondo una ricerca condotta da Uiv-Vinitaly, la produzione di vini dealcolati o a basso contenuto di alcol è aumentata del 90%. La domanda di questi prodotti sta crescendo in tutto il mondo, in particolare tra i consumatori più giovani, come la Generazione Z. I dati sono stati presentati a Verona il 14 aprile 2026. La tendenza si riflette in un incremento significativo della produzione di vini con caratteristiche ridotte di alcol.

Verona, 14 aprile 2026 – Cresce nel mondo la domanda di vini dealcolati o a basso contenuto di alcol. E l’Italia non fa eccezione con una produzione che dovrebbe far segnare il +90% nel corso del 2026 secondo i dati dell’Osservatorio dell’Unione italiani vini, presentati al Vinitaly. Nel 2025 in Germania, Regno Unito e Stati Uniti i vini della categoria NoLo (no e low alcohol) hanno raggiunto e superato 1,2 miliardi di euro di valore nel canale della grande distribuzione. Numeri che sono in realtà contenuti rispetto al mercato più generale del vino ma che cominciano a diventare significativi. ANSAGIORGIO MARCHIORI E anche l’Italia si prepara a giocare un ruolo, visto che grazie alle modifiche legislative intervenute è possibile produrre dealcolati anche nel nostro Paese (in precedenza era necessario appoggiarsi all’estero).🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Vini dealcolati o a basso contenuto di alcol (preferiti dalla Gen Z): la produzione cresce del 90%. I dati della ricerca Uiv-Vinitaly

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