Una nuova promozione dedicata ai tifosi della squadra di Formula 1 offre l’opportunità di vincere una tuta da gara firmata. La scuderia ha annunciato un concorso che prevede l’estrazione di un esemplare incorniciato della tuta adottata nel 2026, autografata dal pilota quattro volte campione del mondo. La proposta è rivolta ai sostenitori che partecipano attraverso canali ufficiali.

La scuderia di Milton Keynes ha lanciato una iniziativa per i sostenitori che mette in palio una versione incorniciata della tuta da gara 2026 utilizzata da Max Verstappen, completa di autografo del quattro volte campione del mondo. L’iniziativa si inserisce in un momento delicato per il team, che attualmente occupa la sesta posizione nella classifica costruttori con un totale di 16 punti, accumulati attraverso i 12 punti portati dal pilota olandese e i 4 punti ottenuti dal nuovo compagno di squadra Isack Hadjar. Strategia tecnica e gestione delle risorse tra passato e presente. Il momento di stasi che sta attraversando la squadra è figlio di scelte tecniche precise effettuate durante la stagione precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vinci la tuta firmata di Verstappen: il premio per i fan Red Bull

Verstappen avverte Red Bull: la sua reazione al Gran Premio del Giappone sorprende tutti.Verstappen avverte Red Bull: la sua reazione al Gran Premio del Giappone sorprende tutti.

Leggi anche: Max Verstappen critica aspramente la Red Bull dopo il deludente GP di Cina.