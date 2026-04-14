In aula a piazzale Clodio, la Prima Corte d’Assise di Roma ha assistito a uno scontro tra le parti riguardo alla perizia psichiatrica relativa a Kaufmann. Un avvocato ha definito l’imputato un manipolatore, mentre un altro ha risposto alle sue affermazioni. La discussione si è concentrata sui risultati delle analisi psichiatriche e sulla loro validità nel processo. La causa prosegue con un focus sulle testimonianze e sugli esami clinici presentati.

Botta e risposta in aula a piazzale Clodio, dove la Prima Corte d’Assise di Roma è chiamata a sciogliere uno dei nodi più delicati del processo a Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, trovate morte il 7 giugno scorso a Villa Pamphili. Al centro dell’udienza la capacità dell’imputato di partecipare al processo. Una questione tecnica che si è trasformata in un confronto serrato tra consulenti, accusa e parti civili. La corte ha deciso di rinviare la pronuncia sulla possibile “incapacità temporanea”, concedendo alle parti otto giorni per il deposito di memorie. Una decisione attesa nei prossimi giorni, insieme alla fissazione di una nuova udienza.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Villa Pamphili, scontro in aula su perizia psichiatrica a Kaufmann. Bruzzone: “È un manipolatore”

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Villa Pamphili, scintille in aula su perizia psichiatrica di KaufmannLa Corte d'Assise di Roma si è riservata di decidere sulla "incapacità temporanea di stare in giudizio" per Francis Kaufmann, l'uomo accusato del...

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VILLA PAMPHILL , SCINTILLE IN AULA SULLA PERIZIA : “È INCAPACE … O STA FINGENDO ” Tensione altissima in aula nel processo per il duplice omicidio di Villa Pamphili. Al centro dello scontro c’è la perizia psichiatrica su Francis Kaufmann, accus - facebook.com facebook