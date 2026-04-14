Durante il primo fine settimana della Festa dei ciliegi in fiore, molte persone hanno partecipato agli eventi, attirando un grande afflusso di visitatori. Tuttavia, si sono verificati alcuni episodi di polemica legati a uno dei carri presenti alla manifestazione, in quanto su uno di essi è stata trovata una foglia di cannabis. La presenza di questo elemento ha suscitato discussioni tra i partecipanti e gli organizzatori.

Il primo fine settimana della Festa dei ciliegi in fiore ha fatto il pienone, ma non è mancata – fatto piuttosto insolito – qualche polemica sui carri. A sollevarla, in particolare, la sezione regionale del Partito Popolare del Nord, a cui non è piaciuta quella foglia di cannabis che era riprodotta su una bandiera del carro numero 2. "I carri allegorici – si legge in una nota del Partito popolare del nord diffusa ieri - scorrono tra i tanti turisti anche provenienti da fuori regione. La manifestazione è valida e richiama bus di viaggiatori dal centro-nord Italia. Uno dei carri è dedicato a Bob Marley e alla musica reggae giamaicana. Esso presenta la foglia di cannabis come simbolo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vignola: foglia di cannabis sul carro, è polemica

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