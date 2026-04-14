Vietri celebra Giorgio Dell’Arti | premio e il nuovo libro su Papa Bob

Giovedì 16 aprile alle ore 19:00, nella Sala degli Affreschi di Vietri sul Mare, si svolgerà il gran finale della rassegna letteraria DiVini Libri. L’evento sarà dedicato alla celebrazione di Giorgio Dell’Arti, che riceverà un premio e presenterà il suo nuovo libro dedicato a Papa Bob. La serata coinvolgerà il pubblico con interventi e letture correlate alle opere e alla figura dell’autore.

Giovedì 16 aprile alle ore 19:00, la Sala degli Affreschi di Vietri sul Mare ospiterà il gran finale della rassegna letteraria DiVini Libri, un evento che vedrà protagonista il giornalista e scrittore Giorgio Dell’Arti. L’appuntamento, organizzato dall’associazione Migr-Azioni Ats con il sostegno istituzionale del Comune di Vietri sul Mare e della Provincia di Salerno, prevede il conferimento di un Premio alla Carriera all’autore, accompagnato dalla presentazione del suo nuovo volume intitolato Leone XIV Vita di Papa Bob, il missionario che lo Spirito Santo ha spedito a Roma, pubblicato da Aliberti. Il valore simbolico del riconoscimento e la narrazione di un percorso professionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vietri celebra Giorgio Dell’Arti: premio e il nuovo libro su Papa Bob Rosso Volante: su Rai1 il 23 febbraio il film su Eugenio Monti, leggenda del bob interpretata da Giorgio PasottiArriva in prima serata su Rai1 Rosso Volante, film diretto da Alessandro Angelini con Giorgio Pasotti protagonista nei panni di Eugenio Monti, uno... Leggi anche: Alla biblioteca Oriani un libro su Giorgio Napolitano vietri sul mare :DiVini Libri Chiacchierata con l'Autore chiude l'ottava edizione con il conferimento del Premio alla Carriera allo scrittore e giornalista Giorgio Dell'Arti. Appuntamento giovedì 16 aprile alle ore 19,00 presso l'aula consiliare comunale di Vietri su - facebook.com facebook