VIDEO Aeroporto dell’Umbria obiettivo nuove rotte | Solo se ci sarà copertura finanziaria
Un aeroporto dell’Umbria ha annunciato che l’attivazione di nuove rotte verso Madrid, Parigi e Francoforte dipende dalla disponibilità di copertura finanziaria. La direzione ha precisato che senza fondi adeguati, queste rotte non risultano sostenibili dal punto di vista economico. La questione riguarda quindi la possibilità di ottenere i finanziamenti necessari prima di procedere con eventuali nuovi collegamenti.
"Per quanto riguarda l'attivazione di nuove rotte su Madrid, Parigi o Francoforte bisogna ricordare che è importante avere la possibilità di finanziarli, altrimenti non avrebbero redditività. Impossibile pensare che un volo possa essere coperto soltanto dai passeggeri in partenza. Per il 2026.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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Nessuna crisi-carburante all'aeroporto di Torino: Wizz Air investe 200 milioni di euro in due aerei e 7 nuove rotte, sarà la stagione estiva più ricca di sempre“Il problema della scarsità di carburante non interessa minimamente l'aeroporto di Torino e non lo prevediamo nel breve termine”.