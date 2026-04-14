VIDEO Aeroporto dell’Umbria obiettivo nuove rotte | Solo se ci sarà copertura finanziaria

Un aeroporto dell’Umbria ha annunciato che l’attivazione di nuove rotte verso Madrid, Parigi e Francoforte dipende dalla disponibilità di copertura finanziaria. La direzione ha precisato che senza fondi adeguati, queste rotte non risultano sostenibili dal punto di vista economico. La questione riguarda quindi la possibilità di ottenere i finanziamenti necessari prima di procedere con eventuali nuovi collegamenti.