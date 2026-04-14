Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 40

Alle 19:40 del 14 aprile 2026, il servizio di Astral Infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione ha comunicato le ultime notizie riguardanti le condizioni del traffico e eventuali disagi, offrendo informazioni utili per chi si sposta nella regione in quel momento. La comunicazione si inserisce in un flusso di aggiornamenti regolari destinati a informare gli utenti della strada.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio incidente su via dei Laghi all'altezza di via Doganale provoca code In entrambe le direzioni risolto l'incidente sulla strada regionale della Panda all'altezza del km 21 e 300 nel comune di la circolazione è tornata regolare andiamo sul raccordo anulare per un incidente in carreggiata interna code tra Bufalotta e Prenestina in carreggiata esterna per traffico intenso code a tratti dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud guarda le consolari sulla via Cassia si sta in fila da Tomba di Nerone alla Giustiniana e proseguendo...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19:40 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 19:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-02-2026 ore 19:40Roma Film Music Festival al via dal 16 marzo: da Piero Umiliani all’esclusiva di Star Wars, tornano i grandi protagonisti delle colonne sonore video... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 18:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con un incidente sulla ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook "#Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede" - Results on X | Live Posts & Updates x.com