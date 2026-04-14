Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 18 | 40

Alle 18:40 del 14 aprile 2026, la redazione di Astral Infomobilità ha comunicato gli aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio, con particolare attenzione a Roma. Il servizio fornisce informazioni sulla situazione attuale delle strade e sui possibili disagi, offrendo agli utenti indicazioni utili per muoversi in città. La comunicazione mira a mantenere aggiornati i cittadini riguardo alle condizioni del traffico in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con un incidente sulla regionale della vandra all'altezza del km 21 e 300 nel comune di Atina code nei due sensi di marcia un altro incidente su via dei Laghi all'altezza di via Doganale provoca In entrambe le direzioni Andiamo sulle autostrade sulla A1 Firenze Roma risolto l'incidente permangono e rallentamenti tra il bivio della diramazione Roma nord e Ponzano Romano in direzione Firenze sul tratto Urbano della A24 per traffico si rallenta da Togliatti alla rustica verso raccordo anulare sulla 91 Roma Fiumicino per...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 18:40Astral infomobilità Bentrovati l'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle...

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Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com

Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook

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