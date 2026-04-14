Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 18 | 10

Alle 18:10 del 14 aprile 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione ha inviato notizie riguardanti eventuali interruzioni, rallentamenti o modifiche alle condizioni del traffico, offrendo informazioni utili ai cittadini per pianificare gli spostamenti. L'aggiornamento comprende dettagli sui percorsi interessati e le eventuali alternative disponibili.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con le autostrade su A1 Firenze Roma per un incidente code tra il bivio diramazione Roma nord e Ponzano Romano in direzione Firenze sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo per traffico intenso cosa tratti da Portonaccio a Rustica verso raccordo anulare sulla a91 Roma Fiumicino per un veicolo fermo si rallenta da via Isacco Newton a via del Cappellaccio in direzione Eur andiamo sul raccordo anulare per un incidente in interna code tra Bufalotta e Prenestina sempre in carreggiata interna per traffico si rallenta dalla.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 18:10 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la statale Cassia bis per incidente... Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura via dei risolto... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 19 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 17:25Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook "#Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede" - Results on X | Live Posts & Updates x.com