Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 15 | 25

Alle ore 15:25 del 14 aprile 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. La comunicazione è stata trasmessa dalla redazione di Astral Infomobilità, che fornisce regolarmente notizie sul traffico e sulle condizioni delle strade nella regione. L'aggiornamento riguarda lo stato attuale delle strade e eventuali variazioni alla circolazione.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in carreggiata interna per un incidente all'altezza di Castel Giubileo traffico congestionato dalla Cassia alla Salaria in carreggiata esterna per traffico code a tratti dalla Roma Fiumicino a Roma Sud possiamo alle autostrade sulla A1 Firenze Roma per lavori si rallenta tra il bivio della diramazione Roma nord e Ponzano Romano in direzione Firenze sulla diramazione Roma Sud System coda da Tor Vergata a Monte Porzio Catone in direzione A1 Roma Napoli sul tratto Urbano della A24 si rallenta da.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 15:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 15:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare e... Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità mese di 14 aprile e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio e Roma si è svegliato un...