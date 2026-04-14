Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 13 | 25

Alle 13:25 del 14 aprile 2026, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio viene monitorata dall'Astral infomobilità. La redazione ha diffuso un aggiornamento sui livelli di circolazione, senza segnalare incidenti o interruzioni significative. L'attenzione si concentra sui flussi di traffico e sulle condizioni delle strade principali, per fornire ai cittadini informazioni tempestive sulla situazione in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare un incidente causato da internet tra le uscite casse a vent'anni Salaria interna risolto l'incidente tra le uscite predestine A24 circolazione regolare Cambiamo argomento il trasporto pubblico o capitolino iniziati lunedì 13 aprile andranno avanti per 5 settimane circa i lavori relativi agli interventi alla rete idrica lungo viale Liegi di riqualificazione su Viale Parco del Celio e della nuova tranvia Togliatti interventi comportano modifiche al servizio tram di linee 238 14:19 nello specifico la linea.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 13:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 13:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura del raccordo di... Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-04-2026 ore 13:25Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione è indicata...