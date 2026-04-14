Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 12 | 25

Alle ore 12:25 del 14 aprile 2026, la situazione della viabilità a Roma e nella regione Lazio è aggiornata da Astral Infomobilità. La redazione fornisce le ultime notizie sul traffico, senza segnalare incidenti o interruzioni specifiche, offrendo un quadro generale delle condizioni sulla rete stradale e autostradale. Il servizio si rivolge a chi si sposta in città o in provincia, con l’obiettivo di aggiornare i cittadini sulle eventuali variazioni in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare un incidente la causa delle cose per Natale uscite Prenestina e a 24 nel complesso la circolazione scorrevole sulla tratto Urbano della A24 anche sulla roma-fiumicino le altre notizie al trasporto pubblico capitolino di iniziati Il 13 aprile andranno avanti per 5 settimane circa i lavori relativi agli interventi alla rete idrica lungo viale Liegi i lavori di riqualificazione su Viale Parco del Celio e gli interventi di riqualificazione della nuova tranvia Togliatti interventi comportano modifiche al servizio tram delle linee due 319 dettagli su info mobilita.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 12:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 12:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la strada regionale... Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 12:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare un incidente rallenta...