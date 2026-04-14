Via Vitruvio Tra liberty e kebab

Dopo aver lasciato la Stazione Centrale, una breve sosta al Lux Bar rivela ancora la scritta Alemagna. Successivamente, si prosegue lungo via Vitruvio, una strada che in passato era stata frequentata con assiduità. La zona si presenta con edifici in stile liberty e alcune attività di ristorazione, tra cui kebab, che caratterizzano il quartiere. La strada si trova nel cuore di un’area urbana ricca di contrasti tra passato e presente.

Cucchi Uscendo dalla Stazione Centrale dopo un viaggio, mi concedo prima una breve sosta al Lux Bar, dove campeggia ancora maiuscola la scritta Alemagna e poi mi dirigo in via Vitruvio, che in passato avevo frequentato molto assiduamente. Penso a quando, laggiù dove inizia la via, quasi già in corso Buenos Aires, c’era ancora il bel cinema Impero, creato nel 1929 e attivo fino al 1989, dopo peraltro un periodo a luci rosse. Mentre ancora non so bene fin dove arrivare, subito mi si impone, sulla sinistra, la vista un po’ gelida di un enorme palazzo, dove appare l’insegna dell’albergo che porta il nome stesso della via. Mi fermo però,...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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