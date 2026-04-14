Via Bormida tra rubinetti asciutti e autobotti impossibili | il caso segnalato dai residenti e la replica di Amam

In diversi quartieri della città, residenti segnalano frequentemente interruzioni dell’acqua che durano diverse ore, creando disagi quotidiani. La situazione ha portato alcune persone a ricorrere a autobotti, mentre altri devono fare i conti con rubinetti a secco. La società che gestisce il servizio idrico ha risposto alle richieste di chiarimento, spiegando le cause delle recenti interruzioni e le misure adottate per migliorare la distribuzione.

L’acqua, si sa, si apprezza davvero quando manca. E quando manca per ore, come accade troppo spesso in città, tra attese e informazioni che si rincorrono, diventa anche una piccola prova di resistenza domestica. È quanto segnalato da una residente di via Bormida, zona cittadina già spesso al.🔗 Leggi su Messinatoday.it Rubinetti a secco per 10 ore, interventi su rete e centrale: Amam prepara il piano anti-disagiProcedono i preparativi in vista dello stop programmato alla centrale di Torrerossa, previsto per domenica 12 aprile, quando verranno effettuati...