Venezia all’assalto dell’Europa | la Reyer sfida lo Spar Girona
Venezia si prepara ad affrontare una delle tappe più importanti della stagione europea di basket femminile. L’Umana Reyer, guidata dall’allenatore Andrea Mazzon, parteciperà alle Final Six dell’Eurolega che si terranno a Saragozza dal 15 al 19 aprile. La squadra italiana si confronterà con le migliori formazioni del continente in un torneo che vede sfidarsi le squadre più prestigiose del panorama europeo.
L’Umana Reyer Venezia di Andrea Mazzon si appresta a sfidare l’élite del basket europeo a Saragozza, dove dal 15 al 19 aprile si disputeranno le Final Six dell’Eurolega femminile 2026. La squadra veneta, giunta a questo prestigioso appuntamento dopo aver superato il Famila Schio in una serie di playoff interamente italiana, cercherà di scrivere un nuovo capitolo della propria storia continentale nel contesto delle fasi finali del torneo. Il percorso orogranata verso la vetta europea. Il traguardo raggiunto dalle ragazze di Mazzon non è solo un successo sportivo, ma il coronamento di un processo di crescita strutturale che vede il club veneziano come una presenza costante nelle massime competizioni internazionali dalla stagione 2019-2020 in poi.🔗 Leggi su Ameve.eu
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