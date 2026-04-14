Vende online biglietti falsi | 29enne nei guai

Un giovane di 29 anni è stato accusato di aver venduto biglietti falsi per eventi musicali attraverso piattaforme online. Oltre alla vendita di biglietti falsi, sono stati individuati messaggi truffaldini inviati tramite app di messaggistica, in cui si chiedevano codici bancari con l’obiettivo di svuotare conti correnti. Le indagini hanno portato al suo coinvolgimento in diverse attività fraudolente online.

Biglietti falsi per i concerti e messaggi truffaldini inviati su tutte le piattaforme istantanee basate su cloud, dal numero telefonico di un familiare che chiede di inviare un codice capace di svuotare il suo conto corrente in banca. Si arricchisce sempre più di nuove sfaccettature la frontiera delle truffe online. Un raggiro è stato scoperto dai carabinieri di Meda, che hanno denunciato un 29enne residente a Tollo, in provincia di Chieti, già noto alle forze dell’ordine. Le indagini sono iniziate dalla denuncia presentata lo scorso febbraio da un giovane residente a Meda che aveva versato 1.360 euro per l’acquisto di biglietti per un concerto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vende online biglietti falsi: 29enne nei guai Vende biglietti falsi (a migliaia di euro) per un concerto: denunciato 29enneHa provato a vendere biglietti falsi per un concerto ma, una volta segnalato ai carabinieri, le successive indagini hanno portato al suo deferimento... Meda, vende falsi biglietti da 1.300 euro per un concerto: 29enne deferitoMeda (Monza), 13 aprile 2026 – Ha cercato di vendere biglietti falsi, dal valore di 1. Argomenti più discussi: Vende online biglietti falsi: 29enne nei guai; Vende online dei biglietti per un concerto, ma era una truffa; Meda: giovane vittima di una truffa online, venduti falsi biglietti per un concerto; Meda, falso annuncio per i biglietti del concerto e si intasca 1.360 euro: denunciato un abruzzese. Nuovo cliente forfettario che si occupa di vendere online abbigliamento seconda mano. Abbiamo chiesto la licenza per la vendita anche tramite licenza da ambulante. Precedente consulente ha dichiarato a registro imprese e agenzia entrate che la vendita è d facebook