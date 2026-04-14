Vannacciani all’attacco | Comanducci ci snobba | profonda delusione

Un rappresentante di Futuro Nazionale ha espresso frustrazione nei confronti del candidato sindaco e della sua coalizione, accusandoli di aver rifiutato un possibile accordo elettorale. La posizione è stata comunicata attraverso dichiarazioni pubbliche, in cui si denuncia una mancanza di disponibilità da parte di Comanducci e dei suoi sostenitori. La disputa riguarda il rapporto tra le parti in vista delle prossime elezioni comunali.

Futuro Nazionale attacca il candidato sindaco Marcello Comanducci e la sua coalizione per il rifiuto di un possibile accordo elettorale. A esprimere "profonda delusione" sono il responsabile provinciale Cristiano Romani e il responsabile comunale Luca Bufalini. Secondo quanto riferiscono gli esponenti aretini del partito di Roberto Vannacci, la proposta avanzata al centrodestra non prevedeva richieste di incarichi o posizioni, ma esclusivamente un sostegno politico basato sul consenso. Un’apertura che, spiegano Romani e Bufalini, si inseriva nella prospettiva di rafforzare l’area di centrodestra e contribuire al dibattito programmatico in vista delle elezioni amministrative.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vannacciani all’attacco: "Comanducci ci snobba: profonda delusione" Futuro Nazionale: «profonda delusione per la condotta del candidato Comanducci»Arezzo, 13 aprile 2026 – «Futuro Nazionale, il Responsabile Provinciale Cristiano Romani e il Responsabile Comunale Luca Bufalini della fase... Il Piano casa europeo è una profonda delusioneIl Parlamento europeo con 367 voti favorevoli, 166 contrari e 84 astensioni ha approvato il Rapporto della Commissione Hous, una relazione che...