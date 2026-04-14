Vandali alla Sirenetta del lago | Le hanno rotto il naso e sfregiato la testa

Ancora vandali alla Dama del Lago, la "Sirenetta" del Sebino che già meno di un anno fa era stata addirittura decapitata e poi restaurata gratuitamente grazie alla disponibilità di un artista locale: si tratta della scultura realizzata nel 2015 dall'artista israeliana Tanya Preminger, e da allora.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

“Naso rotto perchè ho detto no”. Aggredita e picchiata alla stazione: “Due angeli mi hanno salvata”Firenze, 1 febbraio 2026 – Palpeggiata, aggredita e picchiata selvaggiamente alla stazione appena scesa dall’autobus.

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