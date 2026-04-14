Durante un evento pubblico in una città del sud Italia, un ministro ha dichiarato che la mancanza di vino durante i colloqui con l’Iran avrebbe causato il fallimento delle trattative diplomatiche a Islamabad. La frase ha suscitato reazioni immediate sui social media, dove sono state espresse numerose critiche. La dichiarazione ha attirato l’attenzione su un collegamento tra un elemento simbolico e la conclusione negativa delle negoziazioni.

Durante un intervento pubblico a Grottaglie, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha scatenato una violenta ondata di critiche sui social media dopo aver collegato il fallimento dei colloqui diplomatici avvenuti a Islamabad alla mancanza di vino durante i negoziati. Il titolare del dicastero ha suggerito che l’assenza di alcolici avrebbe impedito ai delegati iraniani di comprendere appieno il concetto di convivenza nel mondo, dato che il fondamentalismo islamico ne vieta il consumo. Il nesso tra tavole imbandite e diplomazia internazionale. Le parole pronunciate da Urso hanno preso il via a un dibattito digitale estremamente acceso, specialmente dopo la diffusione di un filmato registrato a Grottaglie dal canale The Journalai.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Urso scatena il caos: “Senza vino i negoziati con l’Iran falliscono

Civitanova, mangia un filetto, beve il vino ma ne vuole ancora: cliente insoddisfatta scatena il caos e se ne va senza pagareCIVITANOVA Si siede al tavolo, ordina da mangiare e da bere, insiste per avere altri alcolici e alla fine se ne va senza pagare.

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