urbania arbitro del torneo

Nel torneo attuale, la squadra in testa mantiene il primo posto, anche se ha una partita in meno rispetto alle rivali dirette. La K Sport Montecchio Gallo si trova ormai molto vicina alla conquista del campionato. La prossima partita potrebbe essere decisiva per stabilire definitivamente la posizione in classifica. La squadra sta cercando di mantenere alta la concentrazione in vista di questo appuntamento importante.

Tutto invariato in vetta, ma con una partita in meno da giocare il traguardo finale per la K Sport Montecchio Gallo è ormai vicinissimo. Con 4 punti di vantaggio (sulla Fermana) su 6 ancora in palio, il club dei presidenti Sperandio e Tiboni ha più di una speranza di centrare l’obiettivo promozione in serie D. La terzultima giornata oltre alla capolista è stata favorevole per l’Urbino che ha cosi consolidato il quarto posto. È uscita sconfitta (di misura) la Fermignanese che però grazie ai punti già messi in cascina è vicino ad una salvezza tranquilla. Poca roba in chiave salvezza il punto casalingo dell’Urbania. Ora agli ultimi 180 minuti di gioco il giusto verdetto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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