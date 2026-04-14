Università vicino agli studenti | tanti servizi in un modello integrato di welfare
L'università ha avviato un insieme di iniziative rivolte agli studenti, che comprende supporto economico, servizi di assistenza e programmi di inclusione. Si tratta di un modello che combina diverse forme di aiuto per favorire l'accesso e la permanenza nel percorso universitario. Le attività sono pensate per rispondere alle esigenze degli studenti, offrendo un insieme di strumenti e servizi integrati.
Un sistema articolato di interventi che integra sostegno economico, servizi alla persona e politiche di inclusione. L’Università di Pisa consolida il proprio modello di welfare studentesco attraverso un insieme coordinato di azioni che rispondono ai bisogni concreti della comunità universitaria.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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