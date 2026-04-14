Una pillola per far vivere più a lungo il tuo cane | svolta scientifica o business sulla paura della perdita? Il caso LOY-002 divide tra speranze e dubbi etici

Una nuova pillola sperimentale per prolungare la vita dei cani anziani ha fatto tornare alla ribalta il dibattito tra speranza e dubbi etici. Il farmaco, denominato LOY-002, è stato sviluppato da una società chiamata Loyal e promette di rallentare i processi di invecchiamento. La sua presentazione ha generato reazioni contrastanti tra chi vede in questa innovazione una possibile svolta e chi invece nutre perplessità sulla sua efficacia e sulle implicazioni morali.

Allungare la vita del proprio cane: sogno o illusione? È attorno a questa domanda che torna a far discutere LOY-002, la pillola sperimentale sviluppata dalla Loyal che promette di rallentare l’invecchiamento dei cani anziani. Un progetto che riaccende speranze, ma anche interrogativi etici tutt’altro che secondari. Come riportato da Kodàmi, il farmaco, ancora in fase di sviluppo ma con possibile arrivo sul mercato entro il 2026, si presenta come una compressa appetibile, gusto manzo, destinata a cani sopra i 10 anni. L’obiettivo non è solo prolungare la vita, ma migliorarne la qualità, intervenendo sui meccanismi biologici dell’invecchiamento.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Una pillola per far vivere più a lungo il tuo cane: svolta scientifica o business sulla paura della perdita? Il caso LOY-002 divide tra speranze e dubbi etici LOY-002, la pillola sperimentale che promette di rallentare l’invecchiamento dei cani: tra speranza e dubbi eticiLOY-002 è una pillola sperimentale che mira a rallentare l’invecchiamento dei cani, migliorandone la qualità di vita. Mastroianni, il caso che divide Lamezia: indagine aperta sulla morte del brigadiere in un’atmosfera di tensione e dubbi.Il corpo del brigadiere dei Carabinieri Battista Mastroianni, 38 anni, è stato ritrovato morto sabato mattina nei pressi del cimitero di Sambiase, a...