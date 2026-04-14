Nella notte, tra le province di Pistoia e Prato, si sono verificati diversi episodi di rapina che hanno provocato timore tra i residenti. Un minorenne è stato fermato in seguito a un inseguimento che si è concluso con l’auto che è uscita di strada e si è fermata contro il cemento di una rotonda. Dopo l’incidente, il giovane è stato arrestato e portato in caserma.

È terminata con un’automobile contro il cemento di una rotonda e le manette ai polsi una folle serata di rapine tra le province di Pistoia e Prato. I carabinieri del Norm della Compagnia di Montecatini hanno arrestato un ragazzo di 17 anni, di origine albanese, al termine di un inseguimento ad alta velocità che ha trasformato le strade in un set da film d’azione. Tutto è iniziato alle 19.15, della sera di giovedì 26 marzo a Montale. Una banda di rapinatori, con i volti coperti e una pistola in pugno (probabilmente una scacciacani), ha fatto irruzione in una tabaccheria. I presenti hanno vissuto alcuni minuti di terrore, mentre i malviventi hanno svuotato la cassa e fatto scorta di sigarette alla velocità della luce.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una notte di rapine. Paura nella piana. Fermato un minorenne dopo un inseguimento

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