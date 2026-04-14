Una bara bianca e corone di fiori per l' addio a Fabio vittima innocente Il cardinale Battaglia | A Napoli troppi funerali di ragazzi

Una bara bianca circondata da corone di fiori ha accompagnato l’addio a un giovane vittima innocente, morto in circostanze non specificate. Accanto alla bara sono stati posizionati un paio di abiti, tra cui una maglia blu del Bingo di Cercola, dove il ragazzo lavorava, e un’altra bianca. Il cardinale ha commentato il numero elevato di funerali di giovani a Napoli, senza entrare nel dettaglio dei fatti.

Una bara bianca, corone di fiori e un immenso dolore. Una maglia blu del Bingo di Cercola, dove il giovane lavorava, ed un’altra maglia, bianca, dell’A.S.D. 'Barone Calciò con il numero 7 e il nome Ascione. Lo stesso numero che verrà ricordato come il giorno del suo assassinio. Nella chiesa di San Pietro e Paolo, nella zona est di Napoli, sono centinaia le persone che sono accorse al funerale del giovane Fabio Ascione, vittima innocente, ucciso a soli 20 anni da un colpo di pistola al torace all’alba del 7 aprile a Ponticelli. Una chiesa gremita di una comunità distrutta dal peso del dolore e dell’ingiustizia di una vita spezzata ingiustamente mentre tornava a casa dopo una notte di lavoro al bingo.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Una bara bianca e corone di fiori per l'addio a Fabio vittima innocente. Il cardinale Battaglia: "A Napoli troppi funerali di ragazzi" Funerali Fabio Ascione, l’anatema del cardinale Battaglia: “Napoli come Saturno, mangia i suoi figli”Tempo di lettura: 4 minuti“Da quando sono a Napoli, sono stati troppi i funerali di giovani, di ragazzi, di fratelli uccisi da proiettili assassini,... Fabio Ascione ammazzato a Ponticelli, funerali in chiesa con il Cardinale Battaglia ma senza corteoFunerali in chiesa senza corteo per Fabio Ascione, 20 anni, incensurato, ucciso a Ponticelli il 7 aprile scorso.