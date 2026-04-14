Un weekend super con Talking Tom Heroes alle Maioliche

Dal 17 al 19 aprile alle Maioliche si svolgerà l’evento Talking Tom Heroes: Suddenly Super Adventure, che coinvolgerà i bambini in tre giorni di giochi, avventure e sorprese. L’iniziativa invita i più piccoli a immergersi nel mondo dei personaggi di Talking Tom e vivere un’esperienza interattiva e divertente. L’evento è pensato per offrire momenti di svago e intrattenimento dedicati alle famiglie.

Dal 17 al 19 aprile alle Maioliche arrivano i Talking Tom Heroes: Suddenly Super Adventure. Tre giornate di giochi, avventure e tante sorprese dedicate ai più piccoli, per entrare nel mondo dei Talking Tom Heroes e vivere un’esperienza super coinvolgente.Gli orari del Village di Talking Tom.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Brad Pitt contro Tom Cruise, la super scena creata con l’AI inganna tutti (o quasi)(Adnkronos) – Una scena mozzafiato con lo scontro finale tra Brad Pitt e Tom Cruise che alla fine ha la meglio e uccide il rivale. Quarantaquattro gatti alle Maioliche: una giornata piena di avventure e sorpreseAl centro commerciale Le Maioliche di Faenza continuano gli incontro “gattastici”: sabato 21 febbraio tornano i 44 Gatti, pronti a vivere una... Talking Tom Heroes vs Villains | Compilation | CBeebies Toki Sushi Asian Faenza. . Cosa ordini di solito all’ultimo giro Noi chiudiamo con una buonissima tartare di salmone: fresca, leggera e perfetta come ultimo piatto Tu cosa scegli per il giro finale #tokisushi #tartaredisalmone #sushilover #faenza #tokitom - facebook.com facebook