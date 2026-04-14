La squadra si prepara per la partita di ritorno a Birmingham, dopo aver subito una sconfitta nell’andata. La formazione schiererà un tridente composto da Berna, Orsolini e Rowe, con l’obiettivo di invertire il risultato. La trasferta rappresenta un’occasione per tentare una rimonta, considerando che i giocatori avranno uno spazio ridotto di errore. La sfida si avvicina e i tifosi attendono con interesse l’esito della partita.

Si avvicina la trasferta di Birmingham e dopo la beffa dell’andata, i rossoblù hanno poco da perdere. Serve un’impresa per passare il turno. Anzi di più: perché per raggiungere una tra Nottingham e Porto in semifinale, bisogna sbancare il campo dei Villans con 3 gol di margine, oppure con due e passare ai rigori. Una missione quasi impossibile, al cospetto della quarta in classifica in Premier, allenata da mister Europa League Unai Emery, che il trofeo lo ha già alzato quattro volte in carriera e punta alla manita. Per provarci, in casa rossoblù, Vincenzo Italiano riflette sull’ipotesi di un Bologna a trazione anteriore e il ritorno al 4-2-3-1 dal primo minuto, per non lasciare nulla di intentato e provarci, con annessi rischi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Un tridente speciale. Berna, Orsolini e Rowe per tentare l’impresa

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