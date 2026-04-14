Un labbo pirata insegue un beccapesci per rubargli il pasto | le rare foto di Simone Proietti dalla costa laziale
Nelle acque della costa laziale, il naturalista e fotografo Simone Proietti ha immortalato un episodio insolito: un labbo, specie nota per il suo comportamento aggressivo, si è messo all'inseguimento di un beccapesci, intento a portare a termine la sua cattura. Le immagini, rare nel loro genere, mostrano il momento in cui il pesce predatore si avvicina velocemente, probabilmente nel tentativo di sottrarre il pasto all'uccello marino.
Innanzi alla costa del Lazio il naturalista e fotografo Simone Proietti ha fotografato un labbo mentre insegue un beccapesci a tutta velocità per rubargli il pasto, un piccolo pesce appena catturato. Si tratta di una scena rara e spettacolare da vedere su una riva italiana.🔗 Leggi su Fanpage.it
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