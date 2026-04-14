Un labbo pirata insegue un beccapesci per rubargli il pasto | le rare foto di Simone Proietti dalla costa laziale

Nelle acque della costa laziale, il naturalista e fotografo Simone Proietti ha immortalato un episodio insolito: un labbo, specie nota per il suo comportamento aggressivo, si è messo all'inseguimento di un beccapesci, intento a portare a termine la sua cattura. Le immagini, rare nel loro genere, mostrano il momento in cui il pesce predatore si avvicina velocemente, probabilmente nel tentativo di sottrarre il pasto all'uccello marino.