In modo quasi invisibile, un sistema parallelo permette all’Iran di eludere le sanzioni internazionali, facilitando il trasferimento di miliardi di dollari. Questo meccanismo, definito come una “lavatrice cinese”, svolge un ruolo chiave nel consentire al paese di mantenere le proprie attività economiche e militari nonostante le restrizioni imposte da vari Stati. La sua efficacia si basa su un flusso di denaro che attraversa canali non ufficiali e complessi.

Secondo il Wall Street Journal, Hong Kong è diventata il fulcro di una rete finanziaria opaca che permette all’Iran di aggirare le sanzioni e sostenere la propria industria militare Un sistema parallelo, quasi invisibile ma estremamente efficace, che consentirebbe all’Iran di aggirare le sanzioni internazionali e continuare a finanziare la propria economia e il proprio apparato militare. Un simile meccanismo avrebbe il suo epicentro a Hong Kong, snodo finanziario globale che, grazie alla facilità con cui si creano società e si muovono capitali, è diventato una sorta di “lavatrice” per fondi e transazioni legate a Teheran. Secondo il Wall Street Journal, la città cinese ha svolto un ruolo chiave nell’aiutare l’Iran a resistere a anni di isolamento imposto dagli Stati Uniti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Un flusso di miliardi di dollari”: come funziona la “lavatrice cinese” che aiuta l'Iran

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