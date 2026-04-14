L’Università di Cagliari ha annunciato che la guida della Facoltà di Studi Umanistici sarà affidata a Antioco Floris, docente ordinario specializzato in ambiti audiovisivi e digitali. La nomina si inserisce nel quadro delle decisioni interne dell’ateneo, che ha scelto di affidare la direzione a un docente con una consolidata esperienza nel settore. L’annuncio è stato comunicato attraverso i canali ufficiali dell’ateneo.

L’Università di Cagliari ha affidato la guida della Facoltà di Studi Umanistici ad Antioco Floris, docente ordinario esperto in ambiti audiovisivi e digitali. La nomina vede protagonista un accademico originario di Busachi, la cui carriera si intreccia profondamente con la ricerca cinematografica e la gestione di percorsi formativi complessi tra Cagliari e Carbonia. Il profilo accademico e la gestione di un polo d’eccellenza. La nuova presidenza ricade su una figura che rappresenta un pilastro del Dipartimento di Lettere, lingue e beni Culturali. Floris, con la sua specializzazione in settori che spaziano dalla fotografia alla radio fino ai media digitali, assume il comando di una struttura che costituisce circa un terzo dell’intero corpo studentesco dell’Ateneo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Un esperto di media guida l’Umanistica di Cagliari: è Floris

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