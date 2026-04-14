Il primo album dei Defector, intitolato “Stormy Tales”, arriva dopo un periodo caratterizzato da lockdown, cambiamenti climatici e relazioni complicate. Si tratta di un debutto discografico che riesce a comunicare immediatamente la cifra stilistica del gruppo, senza bisogno di ulteriori spiegazioni. La loro musica riflette le tematiche di un momento storico difficile, offrendo un ascolto diretto e senza filtri.

Non tutti i dischi d’esordio riescono a far capire subito chi si ha davanti. “Stormy Tales”, il primo album dei Defector, sì. Perché arriva quando un progetto nato durante la pandemia ha ormai superato la forma ancora aperta del tentativo e si presenta per ciò che è diventato: una band, un suono, una scrittura, una direzione abbastanza chiara da sostenere un album intero senza disperdersi. In uscita il 18 aprile 2026 alle ore 22.30, “Stormy Tales” nasce dal passaggio dei Defector da duo a band, ma al di là della crescita interna, rende evidente una ricerca di identità, di estetica e di compattezza musicale che qui trova una forma ben definita.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Un debutto tra lockdown, clima e rapporti al limite: “Stormy Tales” dei Defector

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