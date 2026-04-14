Un concorso per le scuole reggine nel ricordo di Michele Menonna
A Reggio Calabria è stato avviato un nuovo concorso rivolto alle scuole della città, intitolato a Michele Menonna, avvocato molto conosciuto e stimato nel territorio. L’iniziativa, pensata per il prossimo anno scolastico, 2026-2027, mira a coinvolgere gli istituti scolastici locali in attività legate alla memoria del professionista, scomparso meno di tre anni fa. La proposta prevede la partecipazione attiva degli studenti e delle scuole della zona.
Nasce a Reggio Calabria il progetto del concorso Michele Menonna, un’iniziativa dedicata alla memoria del noto e stimato avvocato reggino, prematuramente scomparso meno di tre anni fa, che coinvolgerà attivamente le scuole del territorio a partire dall’anno scolastico 2026-2027.L’idea del.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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