Un concorso per le scuole reggine nel ricordo di Michele Menonna

A Reggio Calabria è stato avviato un nuovo concorso rivolto alle scuole della città, intitolato a Michele Menonna, avvocato molto conosciuto e stimato nel territorio. L’iniziativa, pensata per il prossimo anno scolastico, 2026-2027, mira a coinvolgere gli istituti scolastici locali in attività legate alla memoria del professionista, scomparso meno di tre anni fa. La proposta prevede la partecipazione attiva degli studenti e delle scuole della zona.