Ucciso nel distributore di benzina spunta la lettera dell' amico di cella

Nel corso del processo riguardante l’omicidio avvenuto nel distributore di benzina il 28 aprile 2025, è stata presentata una lettera inviata dal detenuto Serafino Pietropaolo. La missiva, indirizzata al presidente della Corte d’Assise, è stata trovata all’interno di una busta e riguarda il procedimento a carico del titolare di un negozio di arredi. Il documento è stato esaminato come parte delle evidenze del caso.

Una lettera contenuta in una busta indirizzata al presidente della Corte d'Assise è quella inviata dal detenuto Serafino Pietropaolo nel processo a carico di Giancarlo Pagliaro, titolare del negozio di arredi “Franchino Home Disign", per l'omicidio di Luigi Magrino avvenuto il 28 aprile 2025.🔗 Leggi su Casertanews.it Ucciso nel distributore di benzina, l'imprenditore del mobilificio davanti al giudiceFissata l’udienza preliminare per Giancarlo Pagliaro, 68enne di Mondragone, titolare del mobilificio ‘Franchino Home Design’ per l’omicidio di Luigi... Luigi Maginro ucciso nel distributore di benzina, imprenditore davanti al giudiceFissata l'udienza preliminare per Giancarlo Pagliaro, accusato di aver ucciso, il 28 aprile scorso, il commerciante 41enne di Formia nell’area di...