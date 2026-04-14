Uccise la mamma e bruciò la casa Via al processo per il figlio disabile | Dibattimento incostituzionale

È iniziato ieri in Corte di Assise il processo a un uomo di 24 anni, sordomuto dalla nascita e con problemi psichici, accusato di aver ucciso la madre e di aver dato alle fiamme l’abitazione di famiglia a Montepiano nel febbraio 2025. La discussione si è concentrata anche sulla legittimità del dibattimento, definito da alcuni come incostituzionale. La vicenda riguarda l’accusa di omicidio e incendio doloso.

Prato, 14 aprile 2026 – E’ cominciato ieri mattina in Corte di Assise il processo a David Morganti, 24 anni, sordomuto dalla nascita e con problemi psichici, accusato dell’omicidio della madre, Anna Viliani (60 anni), nel febbraio 2025 a Montepiano. Il processo e le eccezioni di legittimità costituzionale. L’udienza è stata molto tecnica in quanto il difensore di Morganti, l’avvocato Roberta Roviello, ha sollevato un’eccezione di legittimità costituzionale. Il legale ha chiesto che non si procedesse con il dibattimento in quanto il suo assistito è stato dichiarato da ben due perizie (ed è stato confermato dal personale della Rems che lo ha in custodia) incapace di intendere e volere.🔗 Leggi su Lanazione.it

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