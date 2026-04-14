Uber in Australia | nuova tassa sul carburante per i non elettrici
A partire da mercoledì 15 aprile, i passeggeri di Uber in Australia dovranno pagare un sovrapprezzo sul carburante per i viaggi effettuati con veicoli non elettrici. La misura riguarda esclusivamente i veicoli che funzionano con combustibili fossili e si applica alle corse svolte in tutto il paese. La tassa è stata introdotta come misura per incentivare l’uso di veicoli elettrici.
A partire da mercoledì 15 aprile, gli utenti del servizio di rideshare Uber in Australia dovranno affrontare un sovrapprezzo legato al carburante per i viaggi effettuati con veicoli non elettrici. La misura, che si protrarrà fino all’8 giugno, prevede un supplemento di 5 centesimi per ogni chilometro percorso, una decisione che colpisce direttamente chi utilizza auto a benzina, diesel o ibride, mentre esenta totalmente chi prenota tramite l’opzione Uber Electric. Il provvedimento risponde alla necessità di compensare l’aumento dei costi energetici subito dai conducenti, i quali si trovano a gestire prezzi alla pompa superiori di 50 centesimi al litro rispetto alla media abituale, ipotizzando un consumo standard di 10 litri ogni 100 chilometri.🔗 Leggi su Ameve.eu
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