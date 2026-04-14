Twerking | storia ed evoluzione di un ballo controverso

Il twerking, un ballo caratterizzato da movimenti ritmici e accentuati dei fianchi, ha radici che risalgono a diverse tradizioni di danza afroamericana. Negli ultimi anni, è diventato un fenomeno di massa grazie alla popolarità di alcune celebrità e ai social media, che ne hanno facilitato la diffusione. Sebbene sia spesso associato a esibizioni audaci, il twerking ha suscitato anche polemiche e discussioni sulla sua appropriata percezione pubblica.

Per alcune star è diventato un tratto distintivo, ma tutti abbiamo provato a farlo, almeno una volta, magari ritrovandoci a sculettare imbarazzati. Stiamo parlando del twerking, un ballo sensuale almeno quanto controverso: femminista sì o no? Liberatorio sì o no? E, soprattutto, possiamo farlo senza appropriarci della cultura che lo ha creato? Cominciamo dall’inizio, scoprendo il significato di twerking, la sua storia, chi lo ha reso famoso e l’annoso problema legato all’appropriazione culturale. Twerking: cos’è e cosa significa. Secondo il dizionario Cambridge, il significato di twerking è uno stile di danza che prevede il piegarsi in basso e il movimento del sedere e dei fianchi.🔗 Leggi su Robadadonne.it © Robadadonne.it - Twerking: storia ed evoluzione di un ballo controverso Notizie correlate Leggi anche: Calciobidoni compie 20 anni: storia ed evoluzione. “Sui nuovi progetti…” Leggi anche: Storia ed evoluzione delle pratiche di bellezza: come i canoni estetici riflettono la società e la cultura dei popoli? Contenuti utili per approfondire Si parla di: Il twerking: storia ed evoluzione di un ballo controverso | RDD; La TAO Dance Theater torna a Reggio Emilia con le nuove opere '16' e '17'.