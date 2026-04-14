Tutto pronto per la 23° edizione di Trento città della pace

Domani si svolgerà la ventitreesima edizione di “Trento, città della pace”, con una sfilata che coinvolgerà circa duemila bambini, studenti e famiglie. Le persone si raduneranno nelle strade della città per partecipare all’evento, che si ripete ogni anno. L’appuntamento si inserisce nel calendario di iniziative dedicate alla promozione della pace e della solidarietà. La manifestazione si svolgerà in modo organizzato, con il percorso stabilito e la partecipazione di diverse scuole e associazioni.

Duemila bambini, studenti e famiglie domani sfileranno lungo le vie di Trento in occasione della ventitreesima edizione della giornata “Trento, città della pace”. L’appuntamento è in piazza Fiera, accanto all’aiuola della pace, con il dado gigante che dal 2003, per volontà dei bambini e delle.🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: 'Love Walk', tutto pronto per la nona edizione della camminata della solidarietà Festival del Cinema di Spello 2026, tutto pronto per la doppia premiazione della XV edizioneIl Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri – Le Professioni del Cinema si avvicina al gran finale della sua quindicesima edizione e si...