Il 14 aprile, in una scuola superiore a Siverek, un giovane di 19 anni ha sparato all'interno dell'edificio, ferendo sedici persone. L'episodio è avvenuto durante le ore di lezione e ha coinvolto studenti e personale scolastico. Sul luogo sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno arrestato il ragazzo e avviato le indagini per chiarire i motivi dell'accaduto. Nessuna informazione è stata ancora resa pubblica sui dettagli dell'attacco.

L’autore dell’attacco, un ex studente della scuola, era armato di fucile, ha aggiunto. Sildak ha riferito alla stampa che il ragazzo ha aperto il fuoco indiscriminatamente prima nel cortile della scuola e poi all’interno dell’edificio. Alla fine si è tolto la vita mentre la polizia cercava di arrestarlo. Le immagini delle videocamere di sorveglianza mostrano l’aggressore che prende la mira e spara ad alcune persone nei corridoi della scuola. Mostrano anche gli studenti in fuga all’esterno mentre veicoli della polizia e ambulanze arrivano sul posto. “Ha cominciato a sparare a chiunque gli capitasse a tiro tra le urla di studenti e insegnanti che cercavano di mettersi al riparo”, ha dichiarato un testimone che ha chiesto di rimanere anonimo.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Turchia, un ex studente apre il fuoco in una scuola ferendo sedici persone

Turkey School Shooting: Former Student Opens Fire, 16 Wounded | NewsX World

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